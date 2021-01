Milan, Pioli: "Secondo gol subito quando sembrava potessimo segnare: lì la partita è cambiata"

Prima sconfitta stagionale per il Milan, che fallisce l'allungo in vetta sulle inseguitrici. Dopo il k.o. con la Juventus, Stefano Pioli ha parlato così ai microfoni di Rai Sport: "Credo che la prestazione della squadra sia stata all'altezza. Abbiamo subito il secondo gol quando sembrava potessimo segnare noi, e quell'episodio ha cambiato la partita. Normale avere dei rimpianti, ci sono state sicuramente delle situazioni in cui avremmo potuto fare meglio. Dobbiamo dimostrare di essere una squadra forte, ci sta perdere una partita. Va bene rigiocare subito, anche se questo ti fa perdere un po' di energie. Questo discorso, però, vale anche per gli avversari. Dobbiamo rialzare subito la testa, abbiamo affrontato a testa alta un avversario forte. Dobbiamo dimostrare che si può cadere una volta, ma dobbiamo reagire subito".