Milan, porte chiuse agli agenti: in due anni spesi solo 27 milioni per le commissioni

vedi letture

Per chiudere il colpo Zirkzee, il Milan dovrà fare un'inversione di rotta rispetto alle sue recenti tradizioni: "cedere", seppur non totalmente, sul discorso delle commissioni. Da quando il club rossonero è sotto la gestione di Elliott prima e RedBird ora (dunque da luglio 2018), infatti, c’è stata sempre una regola non scritta seguita però dai vari dirigenti dell’area sportiva che si sono avvicendati: vietato piegarsi alle richieste esose degli agenti.

Come riporta Tuttosport, il Milan fra le big del nostro calcio è quella che ha speso meno, a bilancio, per le spese corrisposte - commissioni - ai procuratori sportivi. Negli ultimi due anni, per esempio, i rossoneri hanno investito “solo” 27 milioni complessivi - 12 nel 2022 e 15.2 nel 2023 -, meno rispetto a Juventus (74.3), Inter (55.4), Roma (36.4) e Fiorentina (28.9). A Casa Milan non hanno mai voluto alzare troppo l’asticella e per questo motivo sono saltati diversi affari (Thuram e Taremi sono esempi chiari, con l'aggravante che poi sono finiti all'Inter), per non parlare anche dei rinnovi (Donnarumma su tutti).