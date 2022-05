Milan, riscatto sempre più vicino per Florenzi: si è inserito bene e può adattarsi facilmente

vedi letture

Tuttosport di oggi fa il punto anche sul riscatto di Alessandro Florenzi, tornato in campo e al gol nella sfida dello scorso weekend a Verona: il polivalente esterno romano è arrivato al Milan il 21 agosto con la formula del prestito oneroso (1.5 milioni) con diritto di riscatto fissato a 4.5 milioni. La duttilità e la capacità di inserirsi al meglio nello spogliatoio rossonero, spingono al riscatto da parte del club, che oltre a nomi di grido deve rinforzare la squadra puntellando le colonne che l'hanno portata in alto in questa stagione.