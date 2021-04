Milan, Saelemaekers: "Ci è mancata fortuna e lucidità, importante arrivare in Champions"

vedi letture

Alexis Saelemaekers, ala del Milan, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Sassuolo. "Penso che nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, magari nel secondo tempo c'è stata un po' di sfortuna ed è mancata la lucidità. Dobbiamo concentrarci sulle prossime partite, adesso. Per noi è molto importante arrivare in Champions, abbiamo già dimostrato di essere una squadra forte e dobbiamo continuare a farlo in queste ultime partite. Dobbiamo dimostrare di essere una buona squadra anche senza Ibrahimovic. Per la qualificazione in Champions sarà una lotta fino alla fine, la Serie A non è un campionato facile e dobbiamo prenderci questi punti".