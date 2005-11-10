Il Milan si è sbloccato, sa segnare anche nella prima ora. A Salisburgo la versione migliore

Una volta tanto, il Milan mette da parte la "zona Milan" segnando tre reti su quattro entro la prima ora di gioco. Bastano addirittura 49 minuti ad Alphadjo Cisse nel segnare una tripletta. Prima della serata di Salisburgo, i rossoneri erano riusciti a segnare solo una volta nella prima ora di gioco, con Christian Pulisic a sbloccare la partita contro il Lecce al 14'.

La zona Milan

Per il resto è curioso come 8 delle 11 reti stagionali prima di Salusburgo fossero state segnate a cavallo tra il 61' e il 69': Cisse (64') e Rabiot (66') contro il Torino; Ramos (69') contro il Venezia; Cisse (68') contro la Juventus; Moreira (65' e 67') contro la Lazio; Rabiot (61') contro il Lecce e sempre Rabiot (64') contro il Sassuolo. Le uniche eccezioni, tolto il già citato Pulisic, sono l'autorete di Halhal al 69' di Milan-Venezia 2-0 e il 3-0 di Moreira al 73' di Milan-Lecce. Alle quali aggiungiamo ora i tre gol di Cisse (15', 32' e 49') e il gol di Gonçalo Ramos (72') al Salisburgo.

Cambi una volta tanto non necessari

Questa volta la pratica è stata chiusa subito, con una risposta immediata e positiva degli undici titolari. Che non hanno reso necessari i cambi se non per far rifiatare chi non avesse il ritmo partita o chi, come Rabiot, va gestito per i prossimi incontri. A differenza delle altre situazioni in cui le sostituzioni sono state necessarie per cambiare l'inerazia della partita. Un Milan bellissimo, quello di Salisburgo, il più bello della stagione assieme a quello visto contro il Lecce. Amorim in merito si è così espresso: "In altre partite abbiamo avuto più controllo, oggi siamo riusciti a fare gol. Abbiamo disputato partite migliori, si guarda troppo solo il risultato. In 5 situazioni, se fossero stati più precisi, ci avrebbero fatto male".

I prossimi impegni del Milan fino alla prossima pausa internazionale

18 ottobre, Milan - Atalanta

22 ottobre, Bournemouth - Milan

25 ottobre, Udinese - Milan

28 ottobre, Milan - Bologna

31 ottobre, Milan - Inter

5 novembre, Mian - Ferencvaros

8 novembre, Genoa - Milan