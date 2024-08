Milan, si parla con la Juventus di Chiesa: ma frena l'ingaggio dell'esterno d'attacco

Non è per niente un asse di mercato insolito quello fra Juventus e Milan. In passato le due società hanno discusso trasferimenti di giocatori in sede di mercato. Anche in questa calda estate, bianconeri e rossoneri stanno valutando il trasferimento di Pierre Kalulu da Milano a Torino alla corte di Thiago Motta. La trattativa appare vicina alla conclusione ma l'ipotesi di inserimento di un altro giocatore potrebbe scaldare ancora di più questa operazione.

Le cifre dell'operazione

Intanto per quanto riguarda il difensore francese si tratterebbe di un'operazione che potrebbe anche superare i 20 milioni di euro complessivo. Si tratta infatti di un prestito oneroso da 3,5 milioni di euro più l'inserimento di un diritto di riscatto da 14 milioni più tre di bonus. Una cifra importante i bianconeri che però potrebbero anche inserire un giocatore che al momento è ai margini della squadra come Federico Chiesa.

La situazione di Chiesa

L'esterno della Nazionale azzurra infatti si sta allenando a parte e ormai non fa più parte del progetto della Continassa. Il suo contratto andrà in scadenza nel 2025 per cui c'è la volontà di monetizzare a chissà che l'ipotesi Milan non sia concreta. A frenare però il tutto, sottolinea l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, c'è lo stipendio del giocatore che in bianconero guadagna 5 milioni di euro a stagione e ne chiederebbe almeno 6.