Milan, Tadic è sempre nel mirino: i rossonero possono raddoppiargli l'ingaggio

Il Milan ha messo gli occhi su Dusan Tadic, uno dei tanti profili che il club sta valutando per la sua trequarti. Non sarà facile strapparlo all'Ajax, specie dopo le parole di ieri di Overmars che lo ha dichiarato incedibile, ma i rossoneri - come raccontatovi da TMW nel week-end - sarebbero pronti a raddoppiargli l’attuale ingaggio da 2 milioni di euro più bonus a stagione. Per il quasi 33enne Tadic, questo sarebbe l'ultimo trasferimento importante della sua carriera.