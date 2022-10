Milan, Tatarusanu: "Bella partita, cercheremo di ripeterci contro il Salisburgo"

Il portiere del Milan Ciprian Tatarusanu ha commentato così, come riporta Uefa.com, il match di Champions League vinto per 0-4 contro la Dinamo Zagabria: "Abbiamo fatto davvero una bella partita, soprattutto nel secondo tempo quando abbiamo segnato tre gol. Potevamo anche segnarne di più. Ora aspettiamo la partita importantissima contro il Salisburgo: cercheremo di ripetere questa prestazione in casa nell'ultima partita e passare la fase a gironi".