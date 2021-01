Milan, Theo e Calhanoglu stanno bene: contro il Cagliari Pioli potrà contare su di loro

Sospiro di sollievo in casa Milan in merito alle condizioni di Hakan Calhanoglu e Theo Hernandez che nella giornata di oggi non si erano allenati con il resto del gruppo. Nessun problema infatti per i due giocatori che non sarebbero dunque in dubbio per la trasferta di Cagliari.