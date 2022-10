Milan, Theo Hernandez c'è: il francese da oggi in gruppo, giocherà contro la Juve

Pioli può sorridere in vista della sfida alla Juventus: stando a Sky, il laterale mancino Theo Hernandez, che ha saltato le ultime partite a causa di uno stiramento all'adduttore, è finalmente tornato in squadra. Si tratta di un recupero importantissimo per Stefano Pioli in vista del match di sabato contro la Juventus, con la squadra rossonera che proverà a dimenticare il crollo avuto in Champions.