Milan, Theo-Leao e il cooling break. Rispondono Furlani e Abraham: "È un non-evento per noi"

Durante la sua conferenza stampa di presentazione come nuovo attaccante del Milan, Tammy Abraham si è soffermato tra le altre cose anche sul feeling con Leao ma non solo: "Leao? C'è una storia abbastanza divertente dietro. Abbiamo deciso prima di entrare (contro la Lazio) cosa fare insieme, siamo entrati e abbiamo fatto quello che volevamo fare".

Tutto in poco tempo: arrivo, esordio e assist.

"Sono cresciuto con il Milan. La reputo una squadra eccellente. Mi si chiede spesso come voglio giocare. Sono sempre pronto ad affrontare nuove sfide. Spero di avere buoni risultati, di avere un impatto positivo, siamo con il vento in poppa".

Quali emozioni hai provato?

"Quando ho visto il Milan interessato a me non ho fatto altro che aspettare, dicendomi mille e mille volte che era il posto in cui volessi essere".

Cosa hai detto a Theo e Leao durante il cooling break?

"Abbiamo tutti visto la scena. Stavo parlando con loro, c'era adrenalina in corpo. Loro sono rimasti a lato del campo, ma semplicemente perché c'era dell'acqua e hanno bevuto lì".

Hai conosciuto Morata già al Chelsea...

"Sì, ci siamo incontrati al Chelsea, lì ho fatto la mia formazione. Morata è un leader, essere in campo con lui è veramente bello e interessante".

In merito al caso relativo a Theo Hernandez e a Rafal Leao, l'amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani - seduto in conferenza stampa al fianco di Abraham, ha così parlato: "Se n'è parlato tanto, anzi troppo. Noi della dirigenza e i giocatori stessi eravamo sorpresi dalla reazione che c'è stata. E' un non-evento per noi".

