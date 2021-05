Milan, tre uomini chiave per la volata

Il ritorno degli uomini chiave, rappresenta la condizione indispensabile affinchè il Milan possa recuperare le posizioni che ha perso nella lotta al vertice e che potrebbero risultare decisive nella rincorsa ad un posto Champions. La riconquista dei tre punti ottenuta contro il Benevento ha sancito alcuni spiragli positivi, personificati anzitutto dal ripristino di Zlatan Ibrahimovic come riferimento offensivo, e poi da Calhanoglu e Theo Hernandez. Il numero dieci ha cercato di rispondere con i fatti alle tante chiacchiere di mercato che ne stanno accompagnando la caduta di rendimento stagionale dopo quanto di buono mostrato nella passata stagione. Il suo gol vale da iniezione di fiducia per tutti: riconquistare l’imprevedibilità e la visione di gioco nella fase decisiva dell’azione potrebbe risultare decisivo. Allo stesso modo sono più che confortanti i segnali forniti da Theo Hernandez: dopo un inizio di stagione assolutamente esaltante, l’esterno francese è stato soggetto ad un calo di rendimento che è coinciso anche con le difficoltà dei suoi compagni e con il distacco dal vertice. Avere nuovamente a disposizione la sua versione De Luxe rappresenterebbe per il Milan e per Pioli la novità più bella alla quale aggrapparsi in questo finale di stagione.