Milik, Neymar, Mbappé e i campioni della Ligue 1. Dove la clausola rescissoria è proibita

Nessun giocatore in Ligue 1 ha una clausola sul contratto. Non Arkadiusz Milik, non Kylian Mbappé, non Neymar, non tutti i giovani campioni del campionato francese. La LFP nell'articolo 202 del suo regolamento spiega che i club non sono autorizzati a firmare contratti che contengono clausole di rescissione che consentono di rescindere unilateralmente l'accordo tra le parti. La Lega lo ha anche recentemente ribadito con dei promemoria a mezzo stampa, a proposito dei presunti 300 milioni di euro di clausola di rescissione del brasiliano del PSG. Un accordo proibito per i contratti dei calciatori con le società francesi.

Scrittura privata sì Dunque ogni giocatore che giochi in Francia non ha una clausola d'uscita. Non ce l'aveva Victor Osimhen, non ce l'ha Eduardo Camavinga e via discorrendo. Ci sono semmai delle scritture private sottoscritte tra il giocatore e il club che sono una sorta di gentlemen agreement depositato ma che per la Lega non ha valore effettivo. Negli ultimi giorni sono circolate giustappunto informazioni su ulteriori clausole per Mbappé o anche per quanto riguarda Milik ma nessuno di questo ne ha una firmata e depositata in Lega. Ci sono degli accordi privati tra giocatore e club, magari per consentirgli di andar via a una cifra X in una determinata sessione di mercato? Concesso. Le parti sono obbligate a rispettarle? No.