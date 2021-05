Molina: "La mia testa è all'Udinese. La società ha dimostrato grande fiducia in me"

vedi letture

Intervistato da AS, il calciatore dell'Udinese Naheul Molina ha parlato della sua situazione: "Sono felicissimo per l'anno, per la stagione, per la squadra. Mi sto divertendo molto nell'Udinese e in Italia. Ho raggiunto i miei obiettivi. Nella mia prima stagione in Serie A ho totalizzato molti minuti - riporta TuttoUdinese.it -. D'ora in poi voglio continuare a giocare e aiutare la squadra a salire in classifica. Il mio desiderio era venire all'Udinese, più che in Italia, soprattutto perché era il club che mi ha ispirato fiducia da subito. E' il mio primo anno in Italia, ma si vede che è un campionato complicato e in cui tutte le partite sono finali. E' un torneo importante. Uno di solito sogna il grande club, ma la mia testa è all'Udinese. La società ha dimostrato grande fiducia nei miei confronti e devo esserle grato. Più vedremo. L'interesse degli altri club è il premio per il lavoro e per essere all'altezza in Udinese. Se arriverà una offerta, allora si vedrà. In Italia mi ha colpito la differenza di ritmo tra il calcio argentino e quello italiano. Tutto è molto più tattico. Non ci ero abituato. Ho avuto difficoltà a trovare quel ritmo. Non sono mai stato un goleador da quando ero un esterno. Aiuta anche il fatto che giocare con cinque dietro ci dia la possibilità di arrivare in alto sulle fasce. Ho segnato due gol e spero che ne arrivino altri