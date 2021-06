Momento più duro? Paratici: "Alla Juve 4-5 scelte al mese che tolgono il sonno. Fate i conti..."

vedi letture

Fabio Paratici, durante la conferenza stampa di saluto alla Juventus, ha provato a rispondere anche ad una domanda sul momento più duro dei suoi 11 anni di militanza in bianconero: "Non ne so dire uno. Il nostro gruppo in 11 anni ha preso 4-5 decisioni al mese molto pesanti, quelle che non ti fanno dormire la notte. Quelli sono stati tutti momenti molto difficili da affrontare...".

Clicca qui per tutte le parole di Fabio Paratici

Clicca qui per tutte le parole di Andrea Agnelli