Moses: "Conte il miglior allenatore. Potevo tornare all'Inter, ma qualcosa non ha funzionato"

L'esterno nigeriano dello Spartak Mosca, Victor Moses, ha parlato di Antonio Conte in un'intervista al sito Spartak.com: "È il miglior allenatore che abbia avuto, mi ha aiutato a credere in me stesso. E non è perché ho trovato una nuova posizione, ma per l'attitudine. Ero pronto a tornare all'Inter prima di arrivare allo Spartak, avevo già parlato con Conte. Ma qualcosa non ha funzionato, probabilmente la situazione finanziaria, non so".