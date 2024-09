Live TMW Motta: "Oggi non abbiamo sfruttato il tiro da fuori. Il Napoli si è difeso bene"

20:07 - Thiago Motta ha commentato il pareggio per 0-0 della Juventus contro il Napoli all’Allianz Stadium nella quinta giornata di Champions League. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore bianconero in diretta.

20:33 - Thiago Motta prende posto nella sala stampa dell’Allianz Stadium: comincia la conferenza.

Un giudizio sulla partita...

"Devo riguardare la partita, secondo me oggi abbiamo fatto meglio rispetto alla partita contro la Roma. Siamo arrivati fino a una zona del campo, fino a lì bene, possiamo migliorare arrivando con gli uomini da dietro perchè cosi spingiamo i nostri attaccanti ad avere un'ultima palla vicino alla porta. Loro difendono molto bene, un pareggio dove non siamo contenti del risultato, giochiamo per vincere. Abbiamo fatto una buona prestazione, ogni gara è differente. Alla fine abbiamo fatto una buona prestazione ma non sufficiente per vincere la partita".

A volte l'area era vuota?

"Non è una questione di riempire ma di attaccarla nel momento giusto. Oggi, però, abbiamo affrontato una squadra che sa difendere bene l'area di rigore. Loro sanno difendere, noi alternare cross in area, girare la palla e il tiro da fuori che abbiamo cercato con Koop in qualche momento.Quando una squadra si chiude non è facile segnare. oggi abbiamo sfruttato poco il tiro da fuori".

Come mai Weah e non Nico in attacco?

"Nico stava facendo bene da esterno. Mi piace quando rientra e attacca il secondo palo, perchè ha tempo di riferimento. Tim abbiamo voluto un giocatore che attaccasse bene la profondità e aprisse le linee dell'avversario. Ha fatto una buona partita come Dusan nel primo tempo, loro stanno li per questo: contribuire e aiutare la squadra a fare bene la partita

Non era soddisfatto di Vlahovic?

"Si ero soddisfatto. Oggi ho alzato il tono, perchè lo stadio era pieno e non mi sentiva. Non ho mai rimproverato Dusan. I solo 6 tocchi? Non è compito solo suo, ma anche gli altri devono alimentarlo".

Come mai non avete tirato da fuori?

"Importantissimi quando troviamo una squadra cosi che sa difendere bene, abbiamo i giocatori per farlo, non prendere goal è responsabilità di Dusan e Timothy che sono subentrati e aiutano tantissimo. Arrivare bene in attacco è anche compito dei difensori, oggi abbiamo fatto a tratti bene, altri possiamo migliorare".

Domanda Tmw - Koopmeiners e Kalulu sembrano essere due leader di questa squadra...

"Sono d'accordo su tutto. Kalulu e Koop sono molto leader, si sono inseriti dopo ma con atteggiamento fantastico ed è questo che noi vogliamo. Sono due esempi perfetti di atteggiamento fantastico da vedere".

Come si avvicina Koopmeiners alla porta?

"Non è cosi semplice come dirlo. Noi dobbiamo arrivare nel momento giusto e non è cosi semplice arrivarci, oggi a tratti abbiamo fatto bene e altri possiamo fare meglio ma se riusciamo a costruire bene da dietro sicuramente si troverà più vicino all'area e nella zona dove potrà tirare in porta".

Un giudizio su Savona?

"Cosa devo dire? È un giocatore forte. Io sto solo guardando i suoi allenamenti. Lui si guadagna ogni giorno di giocare queste partite".

Come mai ha cambiato tardi?

"Non c'è manuale sui cambi, sono sensazioni mie e dello staff. Devo sentire la partita, essere concentrato su ciò che vedo: a volte faccio bene e a volte sbaglio".

Ti aspettavi questo atteggiamento del Napoli?

"L'atteggiamento me lo aspettavo, poi giocano in casa nostra e non mi aspettavo un Napoli coraggiosissimo come è normale che sia. Strategia loro o merito nostro ci siamo trovati con la squadra con un blocco basso difensivo nell'area di rigore e quindi difficile da attaccare".

Juve e Napoli possono lottare per lo Scudetto?

"Non ho idea. Partita equilibrata, ma noi abbiamo fatto meglio del Napoli. Questo sicuramente. Adesso dobbiamo arrivare pronti alla sfida contro il Genoa".

Un giudizio su Locatelli?

"Ottima partita. Ottimo in tutti gli allenamenti, per questo fa partite di questo livello".

Come mai la Juve non segna?

"Sono partite sempre diverse, se guardi la Roma è stata più alla pari, equilibrata. Il Napoli oggi si ricompattava, mancava profondità ma con poca profondità dobbiamo continuare ad attaccarla per creare spazi".

Per te era una giocata quella di Olivera?

"Per me si. Era ovvio per tutti. Io ho protestato e mi ha dato una giallo. Poteva evitare come ha fatto in qualche occasione prima, ma è un grande arbitro".

20:36 - Termina ora la conferenza stampa di Thiago Motta