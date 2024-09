Motta perde Conceicao, ma spera di avere Weah e Thuram per l'Empoli

vedi letture

Thiago Motta sta utilizzando questa sosta delle nazionali per svolgere un lavoro intenso alla Continassa. Queste settimane sono molto importanti principalmente per i nuovi acquisti, che potranno sfruttare ogni seduta per trovare una buona intesa con i compagni. Il club bianconero, tramite il suo sito ufficiale, ha fatto il punto sulla seduta di allenamento svolta nella giornata di ieri: “Alla Continassa continuano gli allenamenti dei bianconeri agli ordini di Mister Thiago Motta e del suo staff. Quarto giorno consecutivo di lavoro per il gruppo – dopo la sfida di domenica sera contro la Roma – che anche oggi (ieri ndr), giovedì 5 settembre, si è ritrovato al mattino al Training Center. Dopo un'iniziale fase di riscaldamento, il focus della sessione odierna è stato incentrato sulla tecnica e sul possesso palla, prima di passare, in chiusura, al lavoro fisico”.

Thiago Motta perde Conceicao per quasi un mese.

Brutte notizie per Chico Conceicao e per la Juventus, perchè gli esami effettuati, nella giornata di ieri, hanno evidenziato una lesione muscolare che potrebbe addirittura farlo rimanere ai box per un quasi un mese, anche se nel comunicato ufficiale della società bianconera si parla di nuovi accertamenti tra una decina di giorni, ma non vengono fornite indicazioni precise: “Francisco Conceicao, a seguito del problema muscolare accusato nel corso dell'allenamento di ieri, è stato sottoposto ad esami diagnostici presso il J|medical che hanno evidenziato una lesione dei muscoli peronieri della gamba destra. Il giocatore verrà sottoposto a nuovi esami tra 10 giorni”. L’esterno portoghese salterà sicuramente le partite contro l’Empoli e Psv e sembra difficile il suo recupero per la sfida contro il Napoli. Infatti, è più probabile una sua presenza in campo il 28 settembre per la sfida contro il Genoa o per la trasferta a Lipsia del 2 ottobre.

Weah e Thuram provano il rientro per L’Empoli. Milik ancora out.

Alla ripresa del campionato, Thiago Motta spera di riavere a disposizione Weah e Thuram, entrambi si erano fermati per dei problemi muscolari durante la gara d’esordio contro il Como. I due giocatori bianconeri non hanno ancora lavorato in gruppo, ma stanno decisamente meglio e cresce la fiducia della staff juventino per una possibile convocazione per la sfida, di sabato 14 settembre, contro l’Empoli di D’Aversa. Percorso più lungo, invece, per Arek Milik che è ancora ai box dopo l'operazione al menisco mediale effettuata nel giugno scorso, che gli ha impedito di prendere parte ad Euro2024 con la sua Polonia. Il numero 14 bianconero sta lavorando duramente per provare ad esserci per la sfida dell’Allianz Stadium contro il Napoli. Tra infortuni e recuperi la Juventus si sta allenando intensamente per continuare a migliorare e per provare a inserire, il prima possibile, i nuovi acquisti.