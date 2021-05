Mourinho alla Roma! Zero tituli, Lo Monaco e l'area da 25 metri: la Serie A ritrova un protagonista

José Mourinho si è presentato subito con un “Daje Roma”. Chissà come esordirà alla prima conferenza stampa da allenatore dei giallorossi. In Italia, mise subito una cosa: non si diventa Special One per caso. E col portoghese la Serie A ritrova un personaggio: memorabile, al debutto in conferenza stampa da allenatore dell’Inter, il suo “ma io non sono un pirla”. La prima, mica l’ultima di una serie di memorabili uscita mediatiche.

Zero tituli e Lo Monaco. C’è la celebre prostituzione intellettuale, in una conferenza stampa diventata famosissima per gli zero tituli. Oppure l’area di rigore della Juventus, poco temuta avversaria per lo Scudetto nei suoi due anni interisti, che però era di 25 metri. Impossibile poi dimenticare quando si scagliò contro Pietro Lo Monaco: nel mezzo ci mise dentro anche i monaci del Tibet e il Bayern Monaco. Poi commentò il secondo Scudetto praticamente sdraiato dentro il pullman dell’Inter. Senza paura di mandarle a dire, nei confronti per esempio di Mario Balotelli. La speranza della Roma? Che alla fine non ci si debba chiedere porque. Ci sarà da divertirsi.