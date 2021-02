Muriel: "L'allegria per me è una filosofia di vista. Preferisco mostrarmi sempre contento"

C'è qualcosa che ti fa arrabbiare visto che sorridi sempre? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Luis Muriel, attaccante dell'Atalanta che alla vigilia della sfida contro il Real Madrid - andata degli ottavi di finale di Champions League - ha risposto così: "L'allegria per me è una filosofia di vita, io cerco di contagiare anche i miei compagni. Da come vedo io la vita è così, ma le situazioni che non mi fanno essere contento cerco di non mostrarle. Preferisco mostrare Muriel contento".

