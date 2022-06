Muriqi in bilico tra la Lazio e il Maiorca: "Il futuro non mi interessa, penso alla Nazionale"

Vedat Muriqi è stato l'assoluto protagonista della salvezza del Maiorca. Arrivato in prestito a gennaio dalla Lazio, il kosovaro ha trascinato gli isolani ed è diventato un idolo del club. Gli spagnoli vorrebbero tenere il calciatore in Liga, ma chiedono ai biancocelesti di abbassare le loro pretese. Come sottolinea Marca, il 23 maggio c'è stato un incontro tra il Maiorca e Muriqi in cui la punta è stata informata sulle intenzione degli iberici. Dopo la salvezza il giocatore ha risposto alla chiamata del Kosovo e oggi ha parlato in conferenza stampa alla vigolia della sfida con la Grecia valida per la Nations League. "Futuro? Non mi interessa, ora che la stagione è finita sono totalmente concentrato sulla nazionale. Mi mancano tre partite e poi un mese di ferie. Mi sento psicologicamente stanco perché lottare contro la retrocessione è molto difficile". L'ex Fenerbahce ha parlato anche dell'ipotesi di ritorno alla Lazio: "Ora non penso al mio futuro. Sono completamente concentrato qui. Ho un contratto con una squadra e farò lì la preseason e poi dovremo prendere una decisione. Sono sotto contratto e lo rispetterò", le parole raccolte da Lalaziosiamonoi.it.