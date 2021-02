"Musacchio non è stato l'unico a fare errori". Rivedi Inzaghi sulla prova del suo difensore

vedi letture

"L'errore di Musacchio? Nessuna colpa a Mateo, ci sta dando una grande mano, l'ho sostituito perché l'ho visto in difficoltà. Siamo a corto di uomini dietro, non pensavamo di essere così. Marusic può essere una soluzione perché Radu e Luiz Felipe ne avranno ancora per un po'. Dovremo fare di necessità virtù, anche se avremmo voluto affrontare il Bayern a ranghi completi". Ha parlato così il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, dopo il ko in Champions contro il Bayern Monaco, rivedi il video con le sue parole!