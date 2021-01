Nainggolan non dimentica la Roma: "Il 3-0 al Barça un'impresa: non mi ricordo niente"

vedi letture

Radja Nainggolan non dimentica il suo passato alla Roma, club e città ai quali sarà per sempre legato, come raccontato al Corriere dello Sport: "Nessuno di dimentica di me a Roma, vuol dire che ho lasciato qualcosa di importante". Poi il ricordo più bello: "Non ho dubbi, la semifinale di Champions". Per arrivarci la Roma, allora di Di Francesco, ribaltò il 4-1 dell'andata contro il Barcellona, vincendo 3-0 all'Olimpico: "Pensavamo fosse impossibile ma ci siamo riusciti. Abbiamo costruito la vittoria passo dopo passo, guardandosi negli occhi in campo. Il legame con i compagni resterà per sempre dopo questa impresa". La cosa strana è che Nainggolan non ricorda nulla di ciò che è accaduto dopo il 3-0 di Manolas: "Il buio, non solo quella sera, ma per i tre giorni successivi. Lo giuro, ho solo lampi e immagini confuse. Non ho memoria di essere uscito dal campo, di essermi rivestito e dei festeggiamenti". Il rimpianto più grande di Radja? "Quella squadra l'anno dopo è stata smantellata".