Napoli, ag.Zerbin: "Al momento l'unica certezza è che Conte lo conoscerà in ritiro"

vedi letture

Giulio Marinelli, agente di Alessio Zerbin, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il futuro di Zerbin? Non ci risulta nessun interesse della Fiorentina nonostante sia stato benissimo con Palladino. Le informazioni che abbiamo dal Napoli sono che Alessio farà il ritiro con Conte e poi decideremo con la società.

Conosco l’apprezzamento di Conte per i calciatori di gamba come Alessio, sono certo che Conte lo guarderà con attenzione. Noi abbiamo un contratto lungo col Napoli, ma il Napoli avrà un calendario meno fitto non avendo le coppe e quindi non servirà una rosa così ampia come serviva in passato. Le valutazioni spettano al mister ed al direttore sportivo. Se Zerbin non avrà un ruolo adeguato a Napoli può essere interesse da tutte le parti di valutare la cessione, ma sono considerazioni premature. Bologna? Zerbin non mai rifiutato il Bologna l’anno scorso, fu il Napoli a non volerlo cedere. Oggi col Bologna non ne stiamo parlando più”.