Napoli-Atalanta 0-0, Pasqual: "Un brutto secondo tempo, Ospina il migliore in campo"

"Brutta partita, soprattutto il secondo tempo". Nella seconda parte della partita il Napoli s'è accasato nella sua metà campo e non è riuscito a servire i suoi attaccanti. E anche l'Atalanta non è riuscita a giocare tra le linee". Parole e pensieri di Manuel Pasqual, ex giocatore e stasera allo stadio Maradona per il commento tecnico di Napoli-Atalanta, gara valida per l'andata delle semifinali di Coppa Italia. "Il fattore dei 180 minuti per approdare alla finale ha fatto sì che le squadre pensassero un po' di più a non prendere gol. Ospina in questa partita è riuscito a chiudere la propria porta per tre volte uscendo in maniera perfetta, è sempre riuscito a mettere sempre una pezza".

