Napoli battuto dal Granada, Bergomi: "Ha dovuto fare la partita ed è andato in difficoltà"

Beppe Bergomi nello studio di 'Sky' ha commentato a caldo Granada-Napoli 2-0, andata dei sedicesimi di finale di Europa League: "Il Napoli ha trovato una squadra con una forte intensità, che ha giocato bene e vinto con merito. Non è semplice dare un giudizio sul Napoli, contro la Juve ha fatto bene in fase di contenimento mentre oggi ha dovuto fare la partita ed è andato in difficoltà. Il Granada ha meritato. Sul gol di Herrera, Di Lorenzo scala in marcatura sull'uomo più vicino alla porta e quando si va a staccare è ormai in ritardo. Sul secondo gol, io non credo Meret abbia particolari colpe, è stata un'azione in ripartenza fatta molto bene", ha detto.