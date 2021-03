Napoli-Bologna 3-1, le pagelle: Zielinski da vero 10, Insigne il migliore. 7 per Skov Olsen

vedi letture

Napoli-Bologna 3-1

Le pagelle del Napoli (a cura di Raimondo De Magistris)

Ospina 5 - Brivido a inizio ripresa, quando Palacio intercetta (ma in modo irregolare) un suo rinvio. Serve a Demme un pallone pessimo in occasione del momentaneo 2-1.

Di Lorenzo 6 - Ottima prestazione in fase difensiva, attento e ordinato. Spinge meno del solito perché il Bologna attacca spesso e volentieri dalle sue parti.

Rrahmani 6.5 - In questo momento merita di giocare titolare. Grande affidabilità ed efficacia negli interventi.

Koulibaly 6.5 - Torna in campo e il Napoli ritrova quelle sicurezze che sono mancate a Sassuolo.

Ghoulam 6 - Parte bene ma poi un altro, l'ennesimo infortunio lo costringe a lasciare il terreno di gioco. Dal 22esimo Hysaj 6.5 - Prestazione lucida in fase difensiva contro un Bologna sempre pericoloso.

Fabian Ruiz 6.5 - Dai suoi piedi nasce l'azione del vantaggio. Cresce di condizione fisica e quindi anche le sue giocate stasera sono sembrate più efficaci.

Demme 6 - Uno degli insostituibili. Dà equilibrio, fornisce anche palloni interessanti: sull'azione che porta al gol di Soriano non riesce a gestire nel migliore dei modi il pallone difficile che gli serve Ospina.

Politano 6 - Così così. E' in buona condizione, sembra sempre pronto alla giocata risolutiva ma non arriva. Al 34esimo ha sul destro il pallone per il 2-1 ma non è il suo piede e si vede. Nella ripresa invece ci riprova col suo piede e chiama Skorupski al grande intervento.

Zielinski 7 - Il suo assist per il gol di Insigne è da vero numero 10. Resta in campo anche se non al meglio e nella ripresa fornisce un altro grande assist da consumato trequartista. Dal 79esimo Elmas s.v.

Insigne 8 - Dopo otto minuti il settimo gol in campionato in questo 2021. E' per distacco il giocatore del Napoli più in forma in queste settimane e stasera gli sono bastati otto minuti per sbloccare una partita non semplice. Nella ripresa è bravo a firmare il 3-1 che seda subito il Bologna dopo il 2-1 di Soriano. Dal 79esimo Mario Rui s.v.

Mertens 5.5 - Ha fatto fatica, tante gare ravvicinate appena tornato a disposizione non aiutano a trovare brillantezza. Stasera ha messo altri minuti nelle gambe ma adesso, ancor più importante, sarà una intera settimana di allenamenti a Castel Volturno per preparare il prossimo match di campionato. Dal 53esimo Osimhen 7 - Fondamentale il suo ritorno. Il gol del 2-0, la spizzata da cui nasce il 3-1. Con Osimhen in campo (e in condizione) è un'altra musica.

Gennaro Gattuso 7 - Sceglie Rrahmani al posto di Manolas e la scelta lo premia, perché con l'ex Hellas la difesa è più solida. I cambi arrivano al momento giusto, l'ingresso di Osimhen dà al Napoli lo sprint decisivo per portare a casa i tre punti.

Le pagelle del Bologna (a cura di Pierpaolo Matrone)

Skorupski 5 - Tre gol subiti e su uno di questi poteva fare qualcosina in più. Bella la parata su uno dei tanti destri a giro di Insigne.

De Silvestri 5 - Un erroraccio in fase di rilancio regala ad Insigne (un incubo per lui stasera) la rete del 3-1 che chiude la partita: la sua più grossa colpa.

Soumaoro 5,5 - Non bada ai modi, entra spesso anche in maniera dura, ma è concreto. Meglio nel primo tempo che nella ripresa.

Danilo 5 - Osimhen gli scappa via a campo aperto e non può far nulla per contenerlo. Ma anche il posizionamento sulla linea non è sempre perfetto.

Mbaye 5 - Politano lo supera sistematicamente in velocità, mentre quando la palla ce l'ha lui va in difficoltà sul pressing del Napoli. Dal 75' Vignato s.v.

Poli 6 - La solita partita di quantità in mezzo al campo. Si sacrifica nella marcatura su Zielinski, si propone anche davanti. Dal 58' Dominguez 5,5 - Bene in fase propositiva, ma lascia troppi spazi per le incursioni dei centrocampisti avversari.

Svanberg 5,5 - Spesso richiamato da Mihajlovic per gli errati movimenti difensivi. Sbaglia gli scivolamenti e lascia il buco davanti alla difesa: contro il Napoli non si può. Disattento. Dal 76' Medel s.v.

Skov Olsen 7 - Tutti i pericoli del primo tempo arrivano dal suo piede. Salta più di una volta sia Ghoulam che Hysaj, nel primo tempo è a tratti incontenibile. Suo l'assist per la rete di Soriano. Dal 76' Orsolini s.v.

Soriano 7 - Con il suo movimento a venire incontro porta sempre Koulibaly fuori dalla linea difensiva e imbuca alle sue spalle con grande precisione. Fondamentale per la manovra del Bologna, nel secondo tempo trova un gran bel gol con un destro forte e preciso.

Sansone 5 - Che sia una serata no lo s'intende già dai primi minuti, quando sbaglia diversi controlli e non ha il solito piede caldo nel servire i compagni. Dal 65' Barrow 5,5 - Un solo tiro in porta, da calcio di punizione. Troppo poco.

Palacio 6,5 - A febbraio ha compiuto 39 anni, eppure corre ancora come un ragazzino. Dal primo all'ultimo minuto. Solo un miracolo di Ospina nel primo tempo gli nega la gioia di un gol che sarebbe stato meritatissimo. Sempreverde.

Sinisa Mihajlovic 5,5 - Si presenta al Maradona con tante assenze, ma senza paura. Il Bologna gioca con coraggio, pressa alto, costruisce dal basso e si crea una miriade di palle gol. Ne concede però altrettante, sono i rischi della filosofia di gioco: la difesa va registrata.