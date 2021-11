Napoli, caos rinnovo per Insigne: dopo Totti e Icardi un'altra grana capitano per Spalletti

Diciamoci la verità, Luciano Spalletti non è molto fortunato in tema di capitani visto quanto gli è già accaduto in carriera con Totti alla Roma e con Icardi all'Inter e anche a quanto gli sta accadendo nel presente con Lorenzo Insigne. L'agente dell'attaccante azzurro ieri ha fatto deflagrare la crisi pubblicamente tramite il quotidiano Il Roma, dichiarando che De Laurentiis avrebbe offerto un contratto dimezzato rispetto all'attuale. Considerando che l'addio a gennaio è pressoché impossibile, toccherà al mister salvaguardare lo spogliatoio con il Napoli in piena corsa per la conquista di uno storico scudetto. Qualche avvisaglia di malumore è già arrivata dopo la sostituzione contro la Fiorentina e il rischio è che andando avanti col tempo si possa rivivere una rottura come quelle dei due precedenti casi. La serenità dello spogliatoio non può essere messa in crisi da un caso come questo e dovrà essere lo stesso tecnico toscano a fare da sponda sia nei rapporti extra campo sia in quelli all'interno della rosa per evitare il caos. A riportarlo è Libero.