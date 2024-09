Napoli, Conte: "Neres titolare? Dipende da lui, come tutti. Il 4-3-3 adesso è una possibilità"

C'è la possibilità di vedere David Neres titolare nella gara che vedrà il Napoli impegnato contro il Cagliari? Alla vigilia della partita, in conferenza stampa, ha risposto direttamente il tecnico azzurro Antonio Conte: "Per tutti, dipende da loro, da cosa dimostrano giorno dopo giorno in allenamento, dall'approccio, la volontà, non è un discorso solo per David, ma riguarda tutti, sia chi si sente inamovibile... ma non ci sono inamovibili, sono tutti in discussione, devono dare il massimo per mettermi in difficoltà. David ha fatto due spezzoni, ha dato un grosso contributo, ora da lui, come da altri soprattutto i nuovi, mi aspetto di vederli subito nella nostra idea, sapendo che c'è una fase offensiva ma anche difensiva perché dobbiamo avere equilibrio".

Si parla spesso di 433, lei ne ha parlato, lo esclude del tutto o c'è una possibilità?

"Non si può pensare di andare in una squadra e giocare 433 perché lo fai da tanti anni, bisogna vedere le caratteristiche dei giocatori. Prima era impossibile per la quantità di centrocampisti, oggi con nuovi elementi si aprono nuovi orizzonti, nuove possibilità. Detto questo sui sistemi c'è da lavorare nelle due fasi, col modulo nostro abbiamo già importanti basi a livello offensivo per poi eventualmente fare anche degli aggiustamenti in corso d'opera. Noi però se dovessimo cambiare è per trovare l'abito migliore, non per seguire mode o antiche tradizioni".

Buongiorno giocando da centrale anziché da centro-sinistra, ha dimostrato le sue qualità. È un po' svilito da braccetto?

"Nel Torino ha giocato sia centrale che da braccetto, cambia poco, da braccetto ha più responsabilità in costruzione del gioco, devi essere più intraprendente, ma lui è completo ed ha ampi margini sotto tutti i punti di vista e può giocare benissimo anche a sinistra. Non penso sia determinante".