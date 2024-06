Napoli, De Laurentiis alza la posta per Buongiorno: offerti 40 milioni al Torino

Ultime sul futuro di Alessandro Buongiorno rivelate da Il Mattino di oggi: il Napoli - che già aveva ipotizzato di mettere sul piatto una cifra intorno ai 35 milioni (più bonus) - aveva anche immaginato di cambiare strategia, proponendo una parziale contropartita tecnica per tentare i granata. Ma Cairo avrebbe respinto al mittente ogni tipo di merce di scambio che non sia moneta sonante e contante. Neppure il profilo di Giovanni Simeone ha stuzzicato il Toro.

Il Cholito che ha ancora due anni di contratto con il Napoli (1,7 mln a stagione fino al 2026), ma anche quest’anno ha giocato con il contagocce e rischia il tris l’anno prossimo, sembra comunque destinato a fare le valigie. Il Napoli, invece, pur di arrivare a Buongiorno ha alzato l’asticella, spingendosi fino a 40 milioni per il cartellino del 25enne.

Nella stagione 2023/24, Alessandro Buongiorno è stato un giocatore chiave per il Torino in Serie A. Ha collezionato 33 presenze, giocando un totale di 2.927 minuti. Buongiorno ha segnato 1 gol e fornito 2 assist durante la stagione. Ha inoltre ricevuto 8 cartellini gialli e nessun cartellino rosso, dimostrando una condotta disciplinata nel gioco difensivo. Come difensore centrale, la sua presenza è stata cruciale per la stabilità difensiva del Torino.