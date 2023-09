Napoli, De Laurentiis esulta per la vittoria a Lecce: "Sempre stato sereno, mai avuto dubbi"

Seconda vittoria consecutiva e -1 dalla vetta della classifica, è un pomeriggio felice per il Napoli. Aurelio De Laurentiis, presidente azzurro, dopo il poker dei campioni d’Italia a Lecce ha rilasciato delle brevi dichiarazioni uscendo dalla pancia del Via del Mare. Queste le parole del patron azzurro riportate da Canale 21: “Sono sempre stato sereno e tranquillo, non ho mai avuto dubbi”.