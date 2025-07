Napoli, distanza di 5 milioni col Bologna per Ndoye: Manna punta sull'ok del giocatore

Il Napoli spinge ancora per Dan Ndoye. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il club azzurro ha presentato al Bologna un’offerta ufficiale da circa 40 milioni di euro, bonus compresi, per assicurarsi l’esterno svizzero, considerato una priorità assoluta nel progetto tecnico di Antonio Conte. L’offerta è strutturata in più fasi: 9 milioni subito per il prestito oneroso, obbligo di riscatto fissato a 26 milioni e ulteriori 5 milioni legati a bonus. Una proposta complessa e significativa che per ora non è sufficiente.

Il Bologna continua a valutare il cartellino del classe 2000 non meno di 45 milioni e non ha ancora aperto a un’intesa definitiva. Nei giorni scorsi anche il Nottingham Forest aveva provato a inserirsi con una proposta da 30 milioni, prontamente rifiutata dalla società felsinea.

Il Napoli, però, non molla la presa: Ndoye piace per la sua duttilità, la capacità di coprire più ruoli sulla fascia e il potenziale di crescita. Il calciatore, inoltre, avrebbe già dato disponibilità al trasferimento, segnale che alimenta l’ottimismo della dirigenza partenopea. Il rilancio messo sul tavolo da Giovanni Manna e Aurelio De Laurentiis potrebbe rappresentare una base solida per arrivare a un accordo, magari attraverso un ulteriore sforzo economico.