Napoli, è la quarta sconfitta in un mese da incubo dopo la Supercoppa: 12 gol subiti in 8 gare

vedi letture

Un mese da incubo: il 20 gennaio, il Napoli perdeva 2-0 la Supercoppa italiana contro la Juventus. Da lì in poi, proprio il successo in campionato contro i bianconeri ha rappresentato una delle poche giornate indovinate dagli azzurri di Gennaro Gattuso, oggi nuovamente battuti dal Granada in Europa League. Quella contro gli spagnoli è la quarta sconfitta rimediata dai partenopei dopo la Supercoppa, a fronte di tre vittorie e un pareggio. Dodici i gol subiti, contro i dieci segnati nello stesso lasso di tempo, in otto partite: il KO di stasera ha tante attenuanti, ma il momento negativo è certificato dai numeri.