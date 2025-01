Napoli, ecco il sostituto di Folorunsho: il danese Billing è arrivato in Italia. Domani le visite

vedi letture

Philip Billing è appena arrivato in Italia. Come riporta Sky Sport, il centrocampista danese è atterrato in questi minuti all'aeroporto di Fiumicino e domani svolgerà le visite mediche col Napoli, prima di mettere la sua firma sul contratto. L'affare col Bournemouth si è chiuso in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro.

Col suo arrivo il club partenopeo ha contestualmente liberato il centrocampista Michael Folorunsho in direzione Fiorentina: l'ex Verona, dal canto suo, è già arrivato a Firenze.

Chi è Billing, colonna del Bournemouth

Danese di nascita ma cresciuto calcisticamente in Inghilterra visto che nel 2013, Billing entra nel settore giovanile dell’Huddersfield Town, club con cui debutterà nel 2014 e dove resterà per cinque stagioni. Nel 2019 poi il passaggio al Bournemouth dove matura ancora di più a livello di calcio giocato diventandone una colonna e tagliando il traguardo delle 200 presenze complessive (201 per la precisione) segnando anche 31 reti. Nella stagione in corso sono poche le presenze collezionate. Da metà agosto a novembre, Billing collezione solo due presenze e 21 minuti totali, poi dal 30 novembre gioca con più regolarità ma sempre da subentrato e non più di 20 minuti. Motivo per cui ha deciso di provare una nuova avventura. Sposando il progetto del Napoli.