Napoli, esiti dubbi: si stanno ripetendo i tamponi su Elmas e un altro calciatore

Due tamponi da verificare in casa Napoli. È attesa per capire se la gara contro la Juventus si giocherà questa sera, dopo gli esiti dei test svolti ieri sera. Raggiunto da Radio Kiss Kiss Napoli, il titolare di Nefrocenter, il centro incaricato di effettuare i tamponi degli azzurri, ha fornito degli aggiornamenti: "Non so dove lo stanno portando, ma sicuramente stanno rifacendo il tampone. Si sta ripetendo il tampone di Elmas e di un altro calciatore il cui tampone non convince. Elmas ha avuto tre tamponi negativi, tra quelli fatti in Macedonia e a Napoli. Non si tratta dunque di una vera e propria positività, probabilmente, ma di un residuo dopo aver contratto il virus nelle scorse settimane".