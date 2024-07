Napoli, giorni caldi per Osimhen e Lukaku: da Londra due offerte per il nigeriano

Victor Osimhen è sempre più lontano dal Napoli. L'attaccante nigeriano continua ad allenarsi con la squadra, ma ieri ha saltato l'amichevole contro l'Egnatia - così come quelle contro Anaune e Mantova - ed è chiaro che abbia sempre la valigia pronta per trasferirsi altrove. C'è sempre in ballo il discorso con il PSG, che però non ha intenzione di investire la cifra richiesta da De Laurentiis (tra i 100 milioni di euro e i 130 della clausola) arrivando fino a 90 milioni. I parigini hanno provato anche a chiede Kvaratskhelia, ritenuto incedibile soprattutto da Conte. Fase di stallo dunque, con Osi che resta nel mirino dei Francesi.

Non solo il PSG

Se la già citata fase di stallo dovesse durare, alla fine la trattativa potrebbe chiudersi con un nulla di fatto. Da Londra sono arrivate nuove richieste di info: come riporta il Corriere dello Sport, della situazione di Osi sono di recente tornati a informarsi l'Arsenal - che però pare più orientato ad inseguire l'obiettivo Gyokeres dello Sporting Lisbona e il Chelsea.

La presenza dei Blues tra le squadre interessate al nigeriano inevitabilmente riporta in auge il nome di Romelu Lukaku, che può risultare una pedina importante in un'eventuale trattativa. L'ex Inter e Roma, nel frattempo, sta lavorando sodo in solitudine seguito da un componente dello staff della Nazionale belga.