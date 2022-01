Napoli, Giuntoli lavora per l'eventuale sostituto di Fabian Ruiz: Frattesi, Ilic o Nandez

vedi letture

Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, in casa Napoli si lavora anche per il futuro, visto che nel 2023 scadranno i contratti di due big come Koulibaly e Fabian Ruiz. Giuntoli sonda il terreno nel caso in cui la cessione dello spagnolo diventasse un sacrificio inevitabile: i nomi sul taccuino sono quelli di Davide Frattesi del Sassuolo (obiettivo anche dell'Inter), Ivan Ilic dell'Hellas Verona e Nahitan Nandez del Cagliari, nelle ultime ore accostato anche alla Juventus.