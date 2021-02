Napoli-Granada 2-1, le pagelle: Gattuso sbaglia modulo. Svolta nella ripresa ma non basta

Napoli-Granada 2-1

Le pagelle del Napoli (a cura di Raimondo De Magistris)

Meret 6 - Non è mai chiamato agli straordinari e non ha colpe sull'unico gol subito.

Maksimovic 5 - Non convince nemmeno questa sera e infatti Gattuso all'intervallo - quando deve inserire Ghoulam per tornare alla difesa a quattro - richiama lui in panchina. Dal 46esimo Ghoulam 6 - Positivo il suo impatto con la partita, assicura spinta offensiva e a tempo scaduto sfiora anche il gol del 3-1.

Koulibaly 6.5 - Il migliore della difesa del Napoli, che sia a tre o a quattro. Fondamentale il suo recupero per provare, da qui in avanti, a rialzare la testa in campionato. L'unica competizione che resta.

Rrahmani 5.5 - Ha responsabilità sulla rete di Montoro, si perde il centrocampista del Granada su un cross dalla destra e gli permette - con un colpo di testa - di segnare un gol decisivo in chiave qualificazione.

Di Lorenzo 6 - Un po' incerto da quinto di centrocampo, soprattutto in fase difensiva. E' molto più a suo agio nella ripresa, quando il Napoli torna alla difesa a quattro.

Fabian Ruiz 6.5 - Al di là del gol una buona prestazione in fase di impostazione. Supportato da una condizione fisica che è sembrata di nuovo discreta, lo spagnolo era sempre nel vivo del gioco.

Bakayoko 6 - Netto salto in avanti rispetto alle ultime prestazioni. Tra i migliori del primo tempo, è lui a recuperare il pallone in avvio di partita da cui nasce il gol di Zielinski.

Elmas 5.5 - Gattuso cambia ancora una volta la sua collocazione in campo e il risultato è tutt'altro che eccellente. Spaesato. Dal 60esimo Mertens 6 - Il suo ingresso dà maggior peso all'attacco del Napoli: è lontano dalla condizione migliore ma comunque di grande aiuto.

Zielinski 7 - Pronti, via e subito regala una perla: discesa per vie centrali, finta col destro, rientro sul sinistro e conclusione vincente. Bel gol, che purtroppo per il Napoli servirà a poco.

Politano 5.5 - Il peggiore della linea offensiva, non gli riesce mai questa sera la giocata interessante o risolutiva.

Insigne 6.5 - Cresce di condizione con l'avanzare della partita. Nel primo tempo perfetta la sua punizione che si spegne sulla traversa, nella ripresa suo l'assist per la rete del 2-1 firmata da Fabian Ruiz.

Gennaro Gattuso 5 - Scende in campo col 3-4-1-2 per provare a non subire gol, ma il Granada trova la rete appena arriva il primo cross pericoloso dalla corsia destra. Nella ripresa corre ai ripari, il Napoli risponde bene ma è troppo tardi.

Le pagelle del Granada (a cura di Pierpaolo Matrone)

Rui Silva 6 - Una buona parata su Elmas, ma non il massimo né sul primo né sul secondo gol subito. Nel finale si guadagna la sufficienza grazie ad un miracolo su Ghoulam da distanza ravvicinata.

Foulquier 7 - Veloce e dalle lunghe leve, un osso duro per il Napoli sulla fascia. Ed è propositivo anche in fase offensiva: suo l'assist nel primo tempo per Montoro.

German 6 - Attento e preciso, arriva sempre prima di quelli in maglia azzurra sul pallone. Dà tutto e dopo un quarto d'ora di primo tempo chiama il cambio. Dal 55' Yangel Herrera 5,5 - Ci mette tanta cattiveria, anzi a volte anche troppa. Perde qualche pallone di troppo.

Duarte 6 - Ha vita facile sulle palle alte e concede poco anche con le imbucate. Cade però alle finte quando viene puntato.

Neva 6,5 - Sfonda sempre sulla sinistra e fa partire tanti cross verso l'area di rigore. Preciso anche nel posizionamento in fase difensiva. Esce poi per un infortunio. Dal 46' Nehuen Perez 6 - Bada solo a chiudere gli spazi e difendere il vantaggio. Ci riesce tutto sommato bene.

Montoro 7 - Giganteggia a centrocampo per una frazione. Dà qualità e quantità, senza sbagliare nulla. Il gol è di chirurgica precisione e, soprattutto, di una pesantezza unica: il giusto premio per una gran prestazione. Dall'83' Vallejo s.v.

Eteki 5,5 - Perde un pallone sanguinoso nel primo tempo e fa partire così l'azione dell'1-0 del Napoli. Troppo irruento, commette tanti falli.

Puertas 6 - Sempre la scelta giusta e tanto nel vivo dell'azione nel primo tempo. Si vede invece molto poco nella ripresa.

Gonalons 6 - Si abbassa sempre a supporto dei difensori, ma viene sempre marcato dal trequartista avversario. Riesce comunque a cavarsela sempre, poi viene fermato da un infortunio. Dal 46' Victor Diaz 5,5 - Sbaglia un paio di diagonali, dal suo lato arriva il secondo gol del Napoli.

Kenedy 5,5 - Entra nell'azione del gol di Montoro, s'impegna nel pressing, ma a differenza dell'andata è poco incisivo in fase offensiva.

Molina 5 - Partita complicata, contro la difesa a tre del Napoli ha poco spazio e non si muove più di tanto per crearselo. Dall'84' Soldado s.v.

Diego Martinez 6 - Piano-gara più accorto rispetto all'andata. Stavolta il Granada riparte meno e con quel gol a metà primo tempo si limita a contenere, consapevole di aver ben tre gol di vantaggio nel doppio confronto. L'organizzazione per questo genere di partita è quella giusta e grazie alla stessa conquista uno storico passaggio agli ottavi di finale.