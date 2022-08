Napoli, il Cholito Simeone ha scelto il numero di maglia. E Ndombele vuole la 91

vedi letture

Il Cholito Simeone ha scelto il numero di maglia. A Napoli, l'attaccante argentino indosserà la casacca numero 18. L'Hellas Verona l'ha ceduto con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto che si tramuterà in obbligo in caso di qualificazione dei partenopei alla Champions League 2023/24. Complessivamente, è un affare da 15.5 milioni di euro.

Dalla Francia, intanto, arriva anche la scelta di Tanguy Ndombele per ciò che concerne la maglia: il calciatore francese in attesa delle visite e della firma ha chiesto ai partenopei disponibilità per la 91.