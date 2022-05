Napoli, il riscatto di Anguissa non è in discussione: 15 milioni al Fulham

vedi letture

In finale di stagione turbolento non ha cambiato di una virgola la considerazione del Napoli nei confronti di Zambo Anguissa: il centrocampista del Fulham si è rivelato un giocatore preziosissimo per Spalletti e al termine della stagione Giuntoli eserciterà il diritto di riscatto stipulato al momento del suo arrivo in prestito, conferma Sky.