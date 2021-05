Napoli, il ritorno di Ospina: Gattuso può lanciarlo subito per guidare una linea inedita

Torna il dubbio portiere per Rino Gattuso. Dopo le ultime quattro partite che hanno visto Meret difendere i pali degli azzurri, per la sfida contro lo Spezia il tecnico del Napoli è tentato da rilanciare David Ospina. Il colombiano, fermo dall'infortunio nel finale contro la Sampdoria, ieri è tornato ad allenarsi in gruppo lanciando quindi la candidatura per una maglia da titolare sul campo dello Spezia.

Meret non ha demeritato ed anche nell'ultima sfida con il Cagliari ha salvato più volte il risultato, riuscendo solo a rinviare però il pareggio del Cagliari arrivato nel finale. Le assenze di Koulibaly e Maksimovic, i difensori anche più tecnici nell'uscita dal basso e capaci di giocare sul centro-sinistra, porteranno Gattuso a schierare obbligatoriamente la coppia Manolas-Rrahmani (solo una ventina di minuti insieme finora in stagione) con quest'ultimo adattato sul centro-sinistra. Una difficoltà ulteriore per la già problematica uscita dal basso, contro una squadra che pressa sistematicamente come lo Spezia, potrebbe portare Gattuso ad anticipare subito il ritorno di Ospina, indubbiamente più qualitativo e coraggioso nel far partire l'azione e guidare così una coppia del tutto inedita.