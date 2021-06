Napoli, Koulibaly ed un'altra estate in bilico: la cessione però resta molto complessa

Un'altra estate in bilico per Kalidou Koulibaly. Ieri il difensore del Napoli ha festeggiato i 30 anni, non senza momenti di riflessione in famiglia anche sul suo futuro. Già da settimane, infatti, tiene banco la discussione perché quello di quest'estate è un altro bivio della sua carriera e della sua esperienza napoletana. Dopo aver sfiorato il Manchester United, poi il Chelsea di Conte, con un'offerta al Napoli addirittura di tripla cifra, ed infine il City, nessuno è andato sopra i 60mln di euro la scorsa estate ed in questa fase la situazione sembra più che altro di attesa.

Al Napoli farebbe comodo un addio (lui o Fabian in scadenza 2023, gli indiziati), per poter sistemare il bilancio e finanziare il completamento della rosa per Luciano Spalletti, ma sul panorama europeo non sembra più tempo di offerte irrinunciabili. La pandemia ha messo a dura prova tutte le big europee e, oltre al costo del cartellino che per De Laurentiis difficilmente andrà sotto i 50-60mln di euro, Koulibaly a Napoli già percepisce oltre 6mln di euro. Da parte del giocatore non c'è alcuna preclusione alla permanenza, come testimoniano i sette anni in azzurro, ma le incognite stavolta sono il PSG ed il Real Madrid dell'ex Carlo Ancelotti.