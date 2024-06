Napoli, la clausola di Osimhen sta diventando un ostacolo: nessuno disposto a pagarla

vedi letture

In casa Napoli, oltre al futuro centravanti per Antonio Conte, tiene banco il futuro di Victor Osimhen. Nessuno al momento, scrive La Gazzetta dello Sport, ha intenzione di pagare la clausola rescissoria per liberare il nigeriano. La rosea ricorda che l'attaccante, prima di Natale, ha rinnovato il suo accordo che scadeva nel 2025 di un altro anno, a cifre folli per una società come il Napoli: 10 milioni netti a stagione.

Nell’accordo è stata inserita una clausola rescissoria da 130 milioni, che doveva essere una polizza assicurativa per De Laurentiis ma che invece si sta rivelando un ostacolo nella programmazione del futuro. Nessuno, al momento, sembra disposto a investire una cifra così alta per Victor, che sogna la Premier ma che – più facilmente – potrebbe finire al PSG o in Arabia Saudita, da dove un anno fa arrivò un’offerta da 150 milioni dall’Al Hilal.

Conte sarebbe felice di poterlo allenare e riportarlo sui livelli straordinari della stagione 2022-23, ma per le casse del Napoli sarebbe un rischio d’impresa troppo elevato, senza contare che tenere Victor senza voglia è già stato un errore un’estate fa. Lui sogna il Chelsea per ripercorrere la carriera del suo mito Drogba, ma l’arrivo a Londra di Maresca sembra aver raffreddato la pista Blues e pure la possibilità di uno scambio con Lukaku e tanto cash a favore del Napoli