Napoli, Maksimovic via a parametro zero. Giuntoli tratta Montero dell'Atletico Madrid

vedi letture

Cristiano Giuntoli è già a lavoro per allestire il Napoli in vista della prossima stagione. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il dirigente azzurro sta trattando con l'Atletico Madrid per il giovane difensore centrale Francisco Montero, attualmente in prestito al Besiktas. Sulla carta, il ragazzo dovrebbe prendere il posto di Maksimovic, che andrà via a parametro zero.