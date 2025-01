Napoli, Manna: "Danilo vive una situazione complicata, ma è irrispettoso parlare di mercato"

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida contro la Fiorentina: "Trovo un po' irrispettoso parlare di mercato in questo momento, siamo in una situazione estremamente positiva. Parlare di trattative non è corretto, perché sminuisce il lavoro di un gruppo che ha fatto molto bene. Danilo è un giocatore estremamente importante che vive una situazione complicata ma siamo concentrati su noi stessi. Parlarne adesso lo trovo un po' sgradevole".

Scudetto obiettivo possibile?

"Capisco che il tifoso abbia interesse e la voglia di avere giocatori importanti, che è la stessa nostra. La squadra va migliorata, cercheremo di farlo ma parlarne ora non è funzionale perché abbiamo una squadra che è prima in classifica e contiamo su tutti i giocatori disponibili. Poi restiamo vigili sulla situazione".

Si può migliorare questa squadra?

"La competizione è fondamentale, ti fa allenare meglio e ti rende più vivo, è una parte strutturale. Ci sono giocatori che hanno giocato meno, le rotazioni sono più complicate non avendo le coppe. C'è qualcuno che è meno contento, possiamo anche assecondare le loro richieste ma solo se questo sarà funzionale".

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Lazio

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Comuzzo, Moreno, Ranieri; Dodo, Mandragora, Adli, Parisi; Sottil, Beltran; Kean. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Pongracic, Gudmundsson, Ikone, Valentini, Gosens, Colpani, Richardson, Cataldi, Kayode, Caprini, Kouame. Allenatore: Palladino.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, McTominay; Spinazzola, Lukaku, Neres. A disposizione: Contini, Caprile, Gilmour, Marin, Simeone, Zerbin, Ngonge, Mazzocchi, Gioielli, Raspadori. Allenatore: Conte.