Napoli, Manna: "Orgogliosi dei cinque giocatori in Nazionale, contenti di goderci Raspadori"

vedi letture

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal lunch match contro il Venezia: "Avere tanti italiani è un grandissimo fattore identitario e un grande vantaggio oltre a un motivo di orgoglio mandare 5 giocatori in Nazionale. Spinazzola sta facendo una grande stagione e periamo di ampliare ancora il numero dei convocati, anche se non è facile".

Conte come ha vissuto questa settimana?

"Le 12.30 sono sempre un orario ostico per tutti, dovremo partire forti ed essere concentrati. Il mister è al 100% tutti i giorni, siamo determinati a giocare ogni partita per vincere".

La stagione di Raspadori è svoltata col gol all'andata?

"Jack è un calciatore importante, che fa parte della Nazionale. Ha fatto cose importanti nel suo percorso, è stato penalizzato dal sistema di gioco ma non era facile ritagliarsi uno spazio e ci è riuscito. Ha sempre lavorato, senza lamentarsi, si è conquistato uno spazio importante confermato con le ottime prestazioni che sta facendo. Siamo contenti di potercelo godere".

Le formazioni ufficiali di Venezia-Napoli

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Kike Perez, Nicolussi Caviglia, Duncan, Ellertsson; Fila, Maric. A disp. Joronen, Grandi, Haps, Busio, Zampano, Gytkjaer, Oristanio, Marcandalli, Condé, Bjarkason, Sagrado, Carboni, El Haddad, Doumbia. All. Eusebio Di Francesco

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lukaku, Raspadori. A disp. Contini, Scuffet, Juan Jesus, Okafor, Billing, Marin, Olivera, Simeone, Ngonge, Hasa, Mazzocchi, Anguissa. All. Antonio Conte