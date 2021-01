Napoli, Mertens di nuovo ko: riacutizzarsi del problema alla caviglia, torna in Belgio per curarsi

vedi letture

Non si è ancora chiuso il momento no di Dries Mertens. Il belga del Napoli - dopo il riacutizzarsi del problema alla caviglia annunciato oggi dal club - tornerà in queste ore nuovamente ad Anversa per sottoporsi a nuovi controlli alla caviglia sinistra, quella infortunata lo scorso dicembre a Milano contro l’Inter. A riportarlo è Sky Sport.