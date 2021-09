Napoli, Ospina sta bene ma proprio per questo rischia di saltare la Juventus

David Ospina rimane in dubbio per la partita che attende il suo Napoli contro la Juventus nella giornata di ripresa post-nazionali per la Serie A. Come riporta SportMediaset, infatti, il ct Rueda ha confermato che domani con il Paraguay saranno tutti a disposizione, compreso l'estremo difensore colombiano che perciò non dovrebbe rientrare in anticipo, poiché sarà costretto a rimanere con la selezione dei Cafeteros fino a giovedì notte, data della sfida al Cile, prima di un rientro che sarà molto a ridosso della sfida contro la Vecchia Signora.