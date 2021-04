Napoli, ottime notizie alla vigilia della Juve: intero gruppo squadra negativo ai tamponi di stamani

Sospiro di sollievo in casa Napoli. Alla vigilia del big match in programma domani pomeriggio alle 18.45 contro la Juventus, c’era apprensione in casa azzurra per l’esito del giro di tamponi effettuati al gruppo squadra. In particolare, preoccupava il cluster presente nella Nazionale italiana, con ultimo positivo il bianconero Bernardeschi. L’intero gruppo squadra del Napoli - riporta la nota ufficiale del club - è risultato negativo al tampone effettuato questa mattina: "Negativi al Covid-19 i tamponi effettuati, questa mattina, ai calciatori e ai componenti dello staff in partenza per Torino”.