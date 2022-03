Napoli, palestra e lavoro di recupero funzionale in campo per Osimhen e Fabian

vedi letture

Dopo il successo all'Olimpico contro la Lazio, il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti, in vista della sfida contro il Milan in programma per domenica. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e tonificazione in palestra, successivamente il gruppo ha svolto lavoro di possesso palla e partita a campo ridotto. Tuanzebe ha svolto lavoro in palestra, Lozano e Anguissa personalizzato in campo. Palestra e terapie per Malcuit, mentre Osimhen e Fabian hanno svolto lavoro in palestra con la squadra e lavoro di recupero funzionale in campo.